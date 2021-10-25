Дым видно за километры: в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар (видео)

На месте горит деревянный домик. Там уже работают спасатели

Пожар в Гидропарке в Киеве / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 25 октября, в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар. Дым видно за километры, а на месте работают спасатели.

Подробности

В ГСЧС Киева говорят, что поступил вызов и сообщение о пожаре в Гидропарке.

Реклама

На месте горит деревянный кораблик у берега. Здание размером 20*10 метров.

"Пламя охватило весь дом. Угрозы распространения огня на другие строения нет. Пожарные тушат пламя", – говорят спасатели.

Реклама

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

Читайте также: