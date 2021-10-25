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Дым видно за километры: в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
25 октября, 16:14
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На месте горит деревянный домик. Там уже работают спасатели
Пожар в Гидропарке в Киеве / Коллаж "Сегодня"
Пожар в Гидропарке в Киеве / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 25 октября, в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар. Дым видно за километры, а на месте работают спасатели.

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В ГСЧС Киева говорят, что поступил вызов и сообщение о пожаре в Гидропарке.

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На месте горит деревянный кораблик у берега. Здание размером 20*10 метров.

"Пламя охватило весь дом. Угрозы распространения огня на другие строения нет. Пожарные тушат пламя", – говорят спасатели.

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Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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