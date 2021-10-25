Дым видно за километры: в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар (видео)

Сегодня, 25 октября, в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар. Дым видно за километры, а на месте работают спасатели.
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В ГСЧС Киева говорят, что поступил вызов и сообщение о пожаре в Гидропарке.
На месте горит деревянный кораблик у берега. Здание размером 20*10 метров.
"Пламя охватило весь дом. Угрозы распространения огня на другие строения нет. Пожарные тушат пламя", – говорят спасатели.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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