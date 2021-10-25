Дим видно за кілометри: в Києві на Гідропарку спалахнула пожежа (відео)

На місці горить дерев'яний будиночок. Там уже працюють рятувальники

Пожежа в Гідропарку в Києві / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 жовтня, в Києві на Гідропарку спалахнула пожежа. Дим видно за кілометри, а на місці працюють рятувальники.

Подробиці

У ДСНС Києва кажуть, що надійшов виклик і повідомлення про пожежу в Гідропарку.

Реклама

На місці горить дерев'яний кораблик біля берега. Будівля розміром 20 * 10 метрів.

"Полум'я охопило весь будинок. Загрози розповсюдження вогню на інші будівлі немає. Пожежники гасять полум'я", – кажуть рятувальники.

Реклама

Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;

несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

Читайте також: