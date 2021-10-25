Дим видно за кілометри: в Києві на Гідропарку спалахнула пожежа (відео)

Сьогодні, 25 жовтня, в Києві на Гідропарку спалахнула пожежа. Дим видно за кілометри, а на місці працюють рятувальники.
Подробиці
У ДСНС Києва кажуть, що надійшов виклик і повідомлення про пожежу в Гідропарку.
На місці горить дерев'яний кораблик біля берега. Будівля розміром 20 * 10 метрів.
"Полум'я охопило весь будинок. Загрози розповсюдження вогню на інші будівлі немає. Пожежники гасять полум'я", – кажуть рятувальники.
Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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