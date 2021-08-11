Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ заблокировала подпольные криптообменники в Киеве

Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов

Момент задержания преступников. Фото: СБУ/Facebook

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили в 30 млн гривен. Часть из этих денег шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Подпольные обменники позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать. Их услугами в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и другие.

"Речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов. Сеть функционирует с начала 2021 года. "Обслужили" за это время более 1000 "клиентов". Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн гривен ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода", – говорится в сообщении.

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Правоохранители конфисковали улики. Фото: СБУ/Facebook

В рамках расследования проведено пять обысков в "офисах" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Изъято:

компьютеры и серверное оборудование с доказательствами;

мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;

печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств;

наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.

Аналогичные преступления

Напомним, что с начала года в Киеве и Киевской области трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, материалы направлены в суд.

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Также мы писали, что в Одессе Служба безопасности Украины раскрыла деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы", которые распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни, пропаганду сепаратизма и дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе.

Кроме того, СБУ разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной Украине и нейтрализовала "силовой центр" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Члены банды совершали преступления, чтобы расшатать ситуацию в стране.

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