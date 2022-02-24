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Грохот снарядов слышен в Киеве. Кличко обратился к жителям столицы

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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24 февраля, 07:16
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Мэр Киева призывает не паниковать, но быть готовыми к перемещению в укрытия
Кличко отметил, что столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кличко отметил, что столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жители Киева, которые не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечении города, должны оставаться дома. Об этом пишет в своих соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.

"Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки", – призывает Кличко.

В то же время мэр столицы призывает держать наготове "тревожный чемодан".

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"Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!" – говорит мэр Киева.

Обращение Зеленского

Ранее президент Украины заявил о введении военного положения на всей территории нашей страны.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, работает армия, работает весь военный сектор Украины", – призвал Зеленский.

Что известно на данный момент:

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