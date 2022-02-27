Грозит экокатастрофа. Под Киевом не могут потушить нефтебазу из-за непрерывных боев

В Василькове все еще пылает нефтебаза, в которую попал снаряд оккупантов – огонь может распространиться еще на девять резервуаров с топливом

В Василькове не могут потушить нефтебазу из-за боев за аэропорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Василькове продолжаются бои за аэропорт, который российские оккупанты пытаются захватить. Из-за этого спасатели не могут начать тушить нефтебазу в Васильковской общине, в которую попала ракета оккупантов.

Об этом написал глава Киевской ОГА Алексей Кулебана в Facebook.

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Кулебана отметил, российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины.

"Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа. Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа", – написал он.

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Взрывы в Харькове и Васильковке

В центре Киева прогремел мощный взрыв на Печерске, тем временем российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва в Василькове начался пожар на нефтебазе.

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В Сети пишут, что пожар на нефтебазе в Василькове может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!", —написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, в Харькове прогремел мощный взрыв на газопроводе – его подорвали российские оккупанты. В момент взрыва в небо поднялось огромное грибовидное облако из огня и дыма. В Госспецсвязи заявили, что это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.