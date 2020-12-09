Масштабный пожар на автомойке в Киеве: есть угроза распространения огня (фото, видео)

В Киеве 9 ноября произошел пожар в автомойке на улице Тираспольской, 12/14.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.
"Возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 200 кв. м. Существует угроза распространения огня на соседние здания", – говорится в сообщении.
Сейчас продолжается ликвидация пожара.
На месте происшествия работает 9 единиц пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава.
Причина возникновения пожара будет выясняться после его ликвидации.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Харькове горела свалка несанкционированного мусора. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
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