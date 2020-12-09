Масштабный пожар на автомойке в Киеве: есть угроза распространения огня (фото, видео)

Возгорание произошло на площади 200 квадратных метров

В Киеве 9 ноября произошел пожар в автомойке на улице Тираспольской, 12/14.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

"Возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 200 кв. м. Существует угроза распространения огня на соседние здания", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация пожара.

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На месте происшествия работает 9 единиц пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава.

Причина возникновения пожара будет выясняться после его ликвидации.

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Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Харькове горела свалка несанкционированного мусора. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Видео: h_saltovka

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