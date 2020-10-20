Не прошел по габаритам: на Левобережной эвакуатор с трактором протаранил мост (видео)

Свидетели говорят, что подобные казусы в этом месте происходят регулярно

В Киеве под мостом на станции метро "Левобережная" произошло ЧП – застрял эвакуатор, который перевозил трактор со специальным оборудованием. Техника не прошла по габаритам моста.

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Киевляне отмечают, что подобные казусы под этим мостом случаются часто.

"То фура заедет – слишком высокая, то трактор застрянет. Потихоньку отбивают куски бетона от этого моста", – пишут очевидцы в соцсетях.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сайту "Сегодня" сообщили, что данное сооружение находится на балансе у Киевского метрополитена. Пока неизвестно, пострадала ли конструкция моста от столкновения с трактором. Судя по видео, водителю эвакуатора удалось выехать из-под моста, но техника создала в этом районе тянучку.

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Видео: Kievmap

Напомним, это не первый случай в столице, когда тяжелая техника застревала под мостом.

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Так, на проспекте Победы водитель грузовика не рассчитал высоту своего транспортного средства и застрял на повороте под Шулявским мостом.

А на пересечении Большой кольцевой дороги с проспектом Победы под мостом застрял военный тягач с ЗРК "Бук" 18М1.

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