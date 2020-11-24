Не услышал сирену: в Киеве автомобиль полиции попал в ДТП (фото)

Патрульные ехали на вызов, когда попали в аварию

В Киеве 24 ноября на площади Победы произошла авария с участием полицейского автомобиля.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Как стало известно, копы ехали на вызов – произошла авария на перекрестке Богдана Хмельницкого и Терещенковской.

По словам патрульных, они ехали с красно-синими маяками и сиреной. Все автомобилисты оказали им преимущество в движении, кроме водителя Audi, который не услышал и не заметил их.

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, авария произошла в Индустриальном районе Днепра на углу улицы Калиновой и Слобожанского проспекта. В результате ДТП один человек погиб, а еще двое получили травмы. Водитель автомобиля Infiniti Q60 был задержан.

Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный водитель устроил двойное ДТП. 37-летний водитель автомобиля Toyota Tundra не придерживался безопасной дистанции.

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Смотрите видео – двое украинцев погибли в аварии в Польше:

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