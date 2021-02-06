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Ночью полыхал один из столичных рынков (фото)

6 февраля, 11:17

Ольга Литвин Ольга Литвин

Причину пожара и ущерб от него эксперты устанавливают

Стоп-кадр "Стражи Голосеево"

Стоп-кадр "Стражи Голосеево"

6 февраля ночью спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар в Святошинском районе на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80.

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Об этом сообщил Тelegram-канал "Київ Оперативний".

От возгорания одноэтажного торгового павильона размером 3х4 кв. м пламя быстро перебросилось на шесть рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 кв. м.

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В результате пожара уничтожено пять продуктовых павильонов и два повреждено.

На месте пожара работало восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

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Погибших и травмированных нет. Причину пожара и ущерб от него эксперты устанавливают.

Вчера горело двухэтажное здание в Шевченковском районе.

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Напомним, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших в больнице Запорожья, где произошел пожар. Он пообещал, что государство исправит ситуацию для недопущения подобных трагедий в будущем.

Смотрите в сюжете – день траура по погибшим во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице. Татьяна Гаврилюк рассказывает о тех, кто чудом избежал смерти той ужасной ночью:

Видео: Сегодня

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Киев базар пожар Святошинский район
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