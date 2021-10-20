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Оружие и поддельные документы. В Киеве разоблачили схему нелегальной миграции иностранцев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 октября, 15:22
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Также мужчины занимались подделкой и продажей фальшивых иностранных валют
Среди иностранцев были выходцы из стран Азии
Среди иностранцев были выходцы из стран Азии / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичные правоохранители заблокировали схему нелегальной миграции иностранцев через границу Украины. Стоимость этой услуги составляла около 3 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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32-летний мужчина родом из Одесской области вместе с сообщниками с помощью фальшивых паспортов незаконно переправлял нелегалов в страны Европейского союза. Также мужчины занимались подделкой и продажей фальшивых иностранных валют.

У фигурантов изъяли оружие
У фигурантов изъяли оружие / Фото: Нацполиция

"Сообщники изготавливали поддельные паспорта граждан стран Европы и Украины, а также водительские удостоверения и тому подобное. Стоимость пакета необходимых документов составляла около 3 тысяч долларов США, а соглашения с клиентами заключались на территории столицы. В дальнейшем нелегальные мигранты с фальшивыми документами, действуя по указаниям злоумышленников, пересекали границу Украины через пункт пропуска Одесского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. По оперативным данным, среди иностранцев были выходцы из стран Азии", – говорится в сообщении.

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Копы изъяли поддельные удостоверения сотрудников Интерпола, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-носители, документы по приглашению иностранцев и деньги в иностранной валюте.

Кроме того, работники полиции изъяли более 30 патронов различного калибра, стартовый пистолет и кастет, а также предмет, похожий на гранату РГД-5. Вещественные доказательства отправили на экспертизу.

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Следователи начали уголовные производства. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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