Перечислил на свой счет более 100 тыс. гривен. Мошенник обманул киевлян

За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы – ранее он уже привлекался

Мужчина обокрал киевлян. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители разоблачили киевлянина, который с помощью платежных систем обманул около 100 граждан. Мужчина перечислил на свой счет более 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

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Мужчина, 1988 года рождения, с помощью накопительных программ на интернет-платформах перечислил на свой счет большую сумму денег.

"В течение трех месяцев правонарушитель путем подбора личных данных заходил на личные страницы клиентов накопительных и платежных систем и перечислял на мобильный счет начисленные баллы. Установив причастность мужчины к незаконному вмешательству в учетные записи, работники полиции задержали его в порядке ст. 208 уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Что ему грозит

Как оказалось, мужчина был ранее судим. Во время обысков изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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