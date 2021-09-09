Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Перечислил на свой счет более 100 тыс. гривен. Мошенник обманул киевлян

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 сентября, 17:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы – ранее он уже привлекался
Мужчина обокрал киевлян. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчина обокрал киевлян. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители разоблачили киевлянина, который с помощью платежных систем обманул около 100 граждан. Мужчина перечислил на свой счет более 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

Мужчина, 1988 года рождения, с помощью накопительных программ на интернет-платформах перечислил на свой счет большую сумму денег.

"В течение трех месяцев правонарушитель путем подбора личных данных заходил на личные страницы клиентов накопительных и платежных систем и перечислял на мобильный счет начисленные баллы. Установив причастность мужчины к незаконному вмешательству в учетные записи, работники полиции задержали его в порядке ст. 208 уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Что ему грозит

Как оказалось, мужчина был ранее судим. Во время обысков изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал.

Реклама

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

9 сентября 1991. Верховная Рада Украины приняла постановление о введении в обращение на территории государства с 1 января 1992 купонов многоразового использования...

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
3 663 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять