Под Киевом девушка из-за неразделенной любви подожгла себя

17-летняя девушка облила себя бензином / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 15 июля, в селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Рядом с несовершеннолетней девушкой находился ее друг, который не растерялся и потушил пламя, вылив на нее ведро воды.

"Прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24 летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя и осуществила необдуманный поступок. К счастью, товарищ вовремя погасил пламя и девушка получила незначительные ожоги", – сообщили правоохранители.

На молодого человека составили протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.

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Ранее мы сообщали, что в Житомирской области 15-летнюю девушку подозревают в убийстве своего 14-летнего парня. Тело юноши нашли под кирпичами недалеко от его дома.