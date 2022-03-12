Под Киевом масштабный пожар – оккупанты обстреляли склад (фото)

Ночью 12 марта в селе Апрельское Броварского района (Киевская область) из-за обстрела военными РФ возник пожар на складе хранения замороженной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.
"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", – говорится в сообщении.
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В Харькове оккупанты снова обстреляли ядерный объект
Российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии. Сейчас обстрелы еще продолжаются.
Отмечается, что в институте размещена ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов". Сейчас его полностью обесточили.