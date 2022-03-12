Под Киевом масштабный пожар – оккупанты обстреляли склад (фото)

Предварительно жертв и пострадавших нет

Под Киевом горел склад / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью 12 марта в селе Апрельское Броварского района (Киевская область) из-за обстрела военными РФ возник пожар на складе хранения замороженной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

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"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", – говорится в сообщении.

Склад загорелся ночью. Фото: ГСЧС

В Харькове оккупанты снова обстреляли ядерный объект

Российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии. Сейчас обстрелы еще продолжаются.

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Отмечается, что в институте размещена ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов". Сейчас его полностью обесточили.

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