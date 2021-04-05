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Под Киевом мужчина "минировал" село, чтобы привлечь к себе внимание работодателя (фото)

5 апреля, 15:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному

В Киевской области задержали жителя Макаровщины за ложное сообщение о заминировании села.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Мужчина сообщил, что заминировал поселок Кодра. Попросил, чтобы приехали сотрудники полиции и бросил трубку.

"Мужчина ранее работал кладовщиком на одном из предприятий села Белогородка Бучанского района. Руководство уволило его с занимаемой должности. А для того, чтобы привлечь к себе внимание, позвонил в полицию и сообщил о заминировании", – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали псевдоминера.

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По данному факту возбуждено уголовное производство – за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

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Санкция статьи предусматривает заключение на срок от двух до шести лет.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе этого года в Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского. Полиция быстро нашла мужчину, и он объяснил, почему так сделал.

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полиция село минер киевская область

Источник: Сегодня

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