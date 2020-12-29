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Под Киевом поймали заказчика и предупредили убийство двух человек (фото)

29 декабря, 11:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Заказчик преступления – депутат 8-го созыва поселкового совета

В Киевской области мужчина заказал убийство двух человек.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева.

Заказчик тяжкого преступления – 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились плохие отношения – 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

"Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 тысяч долларов США и предоставил задаток – 300 долларов", – говорится в сообщении.

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Полиция задержала организатора запланированных преступлений.

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Ему готовится вручение подозрения по факту организации покушения на заказное убийство.

За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Напомним, ранее в Одессе задержали подозреваемых в убийстве таксистки.

Кроме того, в Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля.

Видео: Сегодня

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Киев убийство полиция

Источник: Сегодня

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