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Под Киевом пьяный внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку (фото, видео)

30 апреля, 16:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

После насилия мужчина вернулся за стол к товарищу и продолжил употреблять спиртные напитки – полиция выясняет все обстоятельства преступления

В селе Гоголев Броварского района, пьяный 49-летний мужчина изнасиловал свою 91-летнюю бабушку и продолжил употреблять алкоголь.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, мужчина вместе с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и изнасиловал ее.

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Правоохранителям мужчина совершенно спокойно рассказал, что после полового акта с собственной бабушкой он продолжил употреблять алкогольные напитки со своим товарищем.

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На место вызвали полицию. Подозреваемого задержали и привезли в отдел. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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В пятницу, 30 апреля, Броварской межрайонный суд определил подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей в течение 60 суток. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 15-летний подросток изнасиловал 2-летнюю девочку, пока ее мать находилась на кухне.

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