Под Киевом трагически погиб 15-летний подросток (фото)

На место ЧП прибыла полиция. Сейчас выясняются все обстоятельства

Подросток погиб от удара током. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 22 октября 15-летний парень погиб от удара током. Он перелезал через вагон поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Подробности трагедии

22 октября в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях станции Фастов лежит неизвестный без признаков жизни.

На месте правоохранители установили, что 15-летний житель села Красное Белоцерковского района получил удар током, когда пытался перелезть через вагон грузового поезда.

От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте происшествия.

Возбуждено уголовное производство

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "Несчастный случай"). На данный момент досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Полтавской области в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку. Ее ударило током во время рыбалки.

Кроме того, в Черниговской области погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

Ранее мы писали: