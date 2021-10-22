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Під Києвом трагічно загинув 15-річний підліток (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 жовтня, 14:34
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На місце НП прибула поліція. Наразі з'ясовуються всі обставини
Підліток загинув від удару струмом. Фото: колаж "Сьогодні"
Підліток загинув від удару струмом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області 22 жовтня 15-річний хлопець загинув від удару струмом. Він перелазив через вагон потяга.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Подробиці трагедії

22 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії станції Фастів лежить невідомий без ознак життя.

На місці правоохоронці встановили, що 15-річний житель села Червоне Білоцерківського району отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вагон вантажного потяга.

Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події.

Відкрито кримінальне провадження

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "Нещасний випадок"). Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Полтавській області в реанімацію госпіталізували 8-річну дівчинку. Її вдарило струмом під час риболовлі.

До того ж, у Чернігівській області загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити фото на даху потяга.

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