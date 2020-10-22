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Под Киевом тушили масштабный пожар на территории предприятия (фото)

22 октября, 15:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

ЧП случилось в Обухове

В Киевской области во вторник, 22 октября, в пгт Обухов произошел масштабный пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Так, происшествие произошло по ул. Промышленная, 24 а.

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"На территории предприятия "Парком Экосервис" в металлическом ангаре, где хранились просроченные медикаменты, авторезина и мусора возник пожар на площади 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.

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Спасатели не допустили распространение огня на пристройку склада площадью 600 метров квадратных.

К тушению привлечены было привлечено 42 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС.

Ранее мы писали, что под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе.

Напомним, в Мукачево Закарпатской области вспыхнул масштабный пожар в здании на территории лыжной фабрики "Тиса".

Видео: Telegram-канал/Х Харьков
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Киев обухов пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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