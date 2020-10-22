Под Киевом тушили масштабный пожар на территории предприятия (фото)

В Киевской области во вторник, 22 октября, в пгт Обухов произошел масштабный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
Так, происшествие произошло по ул. Промышленная, 24 а.
Читайте также: Полуголые пожарные в откровенной фотосессии. Они разделись ради спасения животных
"На территории предприятия "Парком Экосервис" в металлическом ангаре, где хранились просроченные медикаменты, авторезина и мусора возник пожар на площади 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Спасатели не допустили распространение огня на пристройку склада площадью 600 метров квадратных.
К тушению привлечены было привлечено 42 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС.
Ранее мы писали, что под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе.
Напомним, в Мукачево Закарпатской области вспыхнул масштабный пожар в здании на территории лыжной фабрики "Тиса".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк