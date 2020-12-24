На трассе Одессса-Киев столкнулись две фуры: автомобили покорежило, есть жертва (фото, видео)

В Киевской области на трассе лоб в лоб столкнулись две фуры. В результате аварии один человек погиб, еще один травмирован.

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Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-канале Одесса INFO. На кадрах видно, что кабины водителей существенно покорежило от удара.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Видео: Telegram-канал/Одесса INFO

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла на 88 километре автодороги Киев-Одесса около 4:50. Столкнулось два грузовика марки DAF и Mersedes, в результате чего водитель автомобиля DAF погиб на месте, другому водителю была необходима помощь.

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Спасатели с помощью гидравлического инструмента (ножниц, домкрата и комбинированного инструмента) освободили из поврежденного грузовика пострадавшего мужчину 1977 года рождения. Также сотрудники ГСЧС достали из другого искореженного автомобиля тело погибшего водителя 1987 года рождения.

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Чоп столкнулись пять авто. По данным полиции, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Также напомним, во Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, среди них двое маленьких детей.

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