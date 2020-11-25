Под Офисом Президента задержали обнаженную активистку (фото)

Женщина оголилась и взобралась на бетонный шар

Сегодня утром, 25 ноября, под Офисом президента Украины женщина оголилась и залезла на бетонный шар – часть декора конструкции здания на улице Банковой.

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Корреспондент "Сегодня" передает, что голую даму задержала полиция.

Как шутят в социальных сетях, девушка видимо хотела повторить известную картину "Девочка на шаре", авторства Пабло Пикассо.

Голая дама на шаре успела выкрикнуть: "Долой насилие!" и ее тут задержали.

"Женщину, которая разделась под Офисом президента, задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас она находиться в полиции, устанавливается ее личность и мотивы ее поведения", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Печерского района.

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Ранее мы писали, что в Киеве женское движение Femen провело акцию под посольством Польши в Киеве.

Напомним, польский Vogue посвятил номер протестам в Польше. На обложке – обнаженная активистка Аня Рубик.

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