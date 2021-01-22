Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под ВР задержали мужчину с оружием (фото)

22 января, 16:36

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В периметре правительственного квартала и здания Верховной рады постоянно дежурят правоохранители

Под Верховной Радой в Киеве 22 января задержали мужчину с оружием.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Стало известно, что у мужчины нашли нож и предмет, похожий на оружие.

"На месте сейчас полиция", – пишут в Сети.

Как рассказали "Сегодня" в полиции, на улице Садовой, возле задания Кабмина, правоохранители действительно задержали мужчину, у которого обнаружили оружие.

Реклама

В периметре правительственного квартала и здания Верховной рады постоянно дежурят правоохранители. Заметив колоритного мужчину, они провели поверхностный осмотр и выявили оружие.

"Оружие у мужчины изъяли, идет проверка его личности. Пока точной информации об этом случае у нас нет. Ждем ее от следователей", – сообщили нам в полиции Печерского района.

Напомним, сотрудники Киевской таможни во время проверки почтового отправления из США обнаружили масонский ритуальный меч.

Ранее работники таможенного поста "Овруч" в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально провозила религиозные старопечатные книги.

Смотрите сюжет – в Белорусь пытался украинец отправить оружие:

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев оружие мужчина Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)
Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)Украина
В Киеве массово угоняют Outlander: почему именно ее
В Киеве массово угоняют Outlander: почему именно ееПроисшествия
В Киеве на Южном мосту занесло грузовик (видео)
В Киеве на Южном мосту занесло грузовик (видео)Происшествия
В центре Киева столкнулось сразу девять автомобилей (фото)
В центре Киева столкнулось сразу девять автомобилей (фото)Транспорт
Взрыв в киевской многоэтажке: появились подробности
Взрыв в киевской многоэтажке: появились подробностиПроисшествия
Атака на поезда метро в Киеве: разбили окна четырех вагонов
Атака на поезда метро в Киеве: разбили окна четырех вагоновПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять