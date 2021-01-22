Под ВР задержали мужчину с оружием (фото)

В периметре правительственного квартала и здания Верховной рады постоянно дежурят правоохранители

Под Верховной Радой в Киеве 22 января задержали мужчину с оружием.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.



Стало известно, что у мужчины нашли нож и предмет, похожий на оружие.

"На месте сейчас полиция", – пишут в Сети.

Как рассказали "Сегодня" в полиции, на улице Садовой, возле задания Кабмина, правоохранители действительно задержали мужчину, у которого обнаружили оружие.

Реклама

В периметре правительственного квартала и здания Верховной рады постоянно дежурят правоохранители. Заметив колоритного мужчину, они провели поверхностный осмотр и выявили оружие.

"Оружие у мужчины изъяли, идет проверка его личности. Пока точной информации об этом случае у нас нет. Ждем ее от следователей", – сообщили нам в полиции Печерского района.

Напомним, сотрудники Киевской таможни во время проверки почтового отправления из США обнаружили масонский ритуальный меч.

Ранее работники таможенного поста "Овруч" в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально провозила религиозные старопечатные книги.

Смотрите сюжет – в Белорусь пытался украинец отправить оружие:

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама