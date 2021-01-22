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Під ВР затримали чоловіка зі зброєю (фото)

22 січня, 16:36

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

У периметрі урядового кварталу і будівлі Верховної ради постійно чергують правоохоронці

Під Верховною Радою в Києві 22 січня затримали чоловіка зі зброєю.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram .

Стало відомо, що у чоловіка знайшли ніж і предмет, схожий на зброю.

"На місці зараз поліція", – пишуть в Мережі.

Як розповіли "Сьогодні" в поліції, на вулиці Садовій, біля будівлі Кабміну, правоохоронці дійсно затримали чоловіка, у якого виявили зброю.

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У периметрі урядового кварталу і будівлі Верховної ради постійно чергують правоохоронці. Помітивши колоритного чоловіка, вони провели поверхневий огляд і виявили зброю.

"Зброю у чоловіка вилучили, йде перевірка його особистості. Поки точної інформації про цей випадок у нас немає. Чекаємо її від слідчих", – повідомили нам в поліції Печерського району.

Нагадаємо, співробітники Київської митниці під час перевірки поштового відправлення з США виявили масонський ритуальний меч.

Раніше працівники митного поста "Овруч" в Житомирській області затримали 82-річну черницю , Яка нелегально провозили релігійні стародруки.

Дивіться сюжет – в Білорусь намагався українець відправити зброю:

Відео: Сьогодні
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Київ зброя чоловік поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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