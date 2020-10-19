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Подкуп избирателей: в Киевской области кандидат вручил учителям конверты с деньгами

19 октября, 16:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кандидату сообщено о подозрении

Кандидат на пост главы ОТГ Киевской приветствовал учителей конвертами с деньгами – за подкуп избирателей ему сообщено о подозрении.

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Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Так, кандидат на пост главы ОТГ, вместе со своей сообщницей, приветствовали учителей в школе с их профессиональным праздником конвертами с деньгами, оценив каждый голос избирателя в тысячу гривен.

"Сейчас вещественные доказательства изъяты", – говорится в сообщении.

Кандидату сообщено о подозрении по факту подкупа избирателей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Васильковским отделом полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

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Отметим, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ранее мы писали, что полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области.

А в Бахмаче снова обнаружили "чернуху" против кандидата в нардепы и деньги для подкупа избирателей – "черную газету" разносят по округу, и полиция задерживала курьеров и поставщиков этих материалов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев васильков кандидаты в депутаты

Источник: Сегодня

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