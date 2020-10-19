Подкуп избирателей: в Киевской области кандидат вручил учителям конверты с деньгами

Кандидат на пост главы ОТГ Киевской приветствовал учителей конвертами с деньгами – за подкуп избирателей ему сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
Так, кандидат на пост главы ОТГ, вместе со своей сообщницей, приветствовали учителей в школе с их профессиональным праздником конвертами с деньгами, оценив каждый голос избирателя в тысячу гривен.
"Сейчас вещественные доказательства изъяты", – говорится в сообщении.
Кандидату сообщено о подозрении по факту подкупа избирателей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Васильковским отделом полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.
Отметим, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее мы писали, что полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области.
А в Бахмаче снова обнаружили "чернуху" против кандидата в нардепы и деньги для подкупа избирателей – "черную газету" разносят по округу, и полиция задерживала курьеров и поставщиков этих материалов.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк