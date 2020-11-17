Подпольные типографии в Киевской области. СБУ блокировала поставку экстремистской литературы (фото)

В Киеве СБУ не допустила поставки в одну из постсоветских стран экстремистской литературы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники заказывали "Манифест Брентона Тарранта", который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также к спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств. CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для целенаправленной провокации против Украины", – сказано в сообщении.

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Запрещенные книги печатали на нескольких языках в подпольных типографиях в Киевской области. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства.

В ноябре мужчина заказал три партии книг. Аванс перечислил на банковскую карту. Он также оплачивал отправку товара через одного из почтовых операторов.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.

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Ранее мы писали, что в оккупированном Крыму россияне задержали 22-летнего жителя Одесской области. Захватчики обвиняют его в призывах к экстремизму.

Напомним, Facebook впервые за три месяца 2020 года удалила около 4,7 млн публикаций, размещение которых было организовано экстремистскими группировками.

Смотрите видео, как СБУ задержала неонацистов:

СБУ задержала неонацистов

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