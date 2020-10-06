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Полиция начала проверку из-за стычки под Апелляционным судом в Киеве

6 октября, 20:41

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Правоохранители расчищали дорогу автозаку

Полиция Киева прокомментировала стычку со сторонниками Андрея Антоненко, которая произошла сегодня у Апелляционного суда.

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Об этом сообщается в Facebook столичной полиции.

Копы отмечают, что после заседания "группа лиц" препятствовала выезду с территории суда спецтранспорта.

"На просьбу полицейских прекратить противоправные действия они не реагировали, вместо того вышли на проезжую часть ул. Соломенской и перекрыли движение. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию. При этом в момент, когда полицейские создавали коридор для проезда спецавтомобиля, возникла толкотня с активными участниками мероприятия. Впоследствии движение транспорта восстановили", – говорится в сообщении.

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Полиция проводит проверку по факту столкновений, будет дана оценка действиям участников потасовки. Правоохранители подчеркивают, что действовали в пределах компетенции и полномочий.

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Как известно, Апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко. Ранее Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения Антоненко, после чего была подана апелляция.

Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 8 октября. На нем суд планирует заслушать выступления сторон и мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

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столкновение Шеремет Апелляционный суд Андрей Антоненко
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