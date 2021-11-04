Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Попросил занести сумку домой. В Киеве мужчина насильно удерживал девушку в квартире

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 ноября, 11:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подозреваемый не смог объяснить свой поступок и был пьян
Спасателям пришлось вскрывать двери в квартиру
Спасателям пришлось вскрывать двери в квартиру / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который насильно удерживал в квартире девушку. 61-летний злоумышленник попросил прохожую помочь ему занести сумку в свой дом. Затем мужчина силой затолкал ее в дом и закрыл дверь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

В полицию обратилась девушка с заявлением о том, что неизвестный насильно удерживает ее в квартире многоэтажки на улице Милославской.

"Переговоры со злоумышленником не дали положительного результата, понимая, что жизни и здоровью заявительницы может угрожать опасность, с помощью работников ГСЧС мы попали в квартиру. В ванной комнате находилась 20-летняя потерпевшая. Она рассказала, что мужчина подошел к ней на улице и попросил помочь ему занести домой сумку, на что она согласилась. Зайдя в дом, 61-летний киевлянин затолкал его в комнату и закрыл входную дверь. Девушка испугалась, забежала в ванную и сразу позвонила по телефону на спецлинию 102", – рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Что грозит мужчине

Подозреваемый не смог объяснить свой поступок и находился в состоянии опьянения. При проверке прибор Драгера показал 2,4 промилле содержания алкоголя в организме.

Реклама

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.

В настоящее время районный суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять