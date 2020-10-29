В Киеве активизировались карманники: как не стать жертвой

Один отвлекает, другой - ворует. Преступники часто «работают» в паре

Только в столице за сутки ограбили почти сотни людей – это данные Нацполиции. "Сегодня" выясняли, на кого обычно охотятся воры и как не стать их жертвой.

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Людные места – самые любимые для воров. Стоит оставить вещи без внимания даже на секунды, как их тут же могут украсть.

Свою жертву карманники выбирают заранее, объясняет эксперт по безопасности Руслан Болгов. Внимание обращают на внешний вид.

"Они обращают внимание на людей, которые не смотрят за своими вещами. То есть сумка сзади, в открытом виде. Человек совершенно не смотрит по сторонам, "втыкает" в телефон, в наушниках, и полностью не контролирует то, что происходит вокруг", – объясняет эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Самое популярное место – остановка общественного транспорта. Выглядывая автобус, люди теряют контроль над своими вещами.

"Во-первых, рюкзак находится на спине в общественном месте, где очень легко подойти. Очень часто забывают вещи, и вытащить что-то, по большому счету, профессионалам не составляет труда. После этого они уходят", – рассказывает эксперт.

Часто преступники работают в паре. Один отвлекает, второй – ворует имущество.

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"Один ворует и передает сразу втором человеку. И даже если жертва почувствует и поймает первого вора, у того ничего не окажется", – объясняет схему Руслан Болгов.

Не меньшая проблема – гаджеты в задних карманах брюк.

"Если вы почувствовали толчок сзади и еще где-то, вашей первой реакцией должно быть желание проверить карманы. Почему? Потому что когда вытаскивают вещь, это можно почувствовать. Но когда человека толкают, скажем, в плечо, он больше почувствует удар в плечо и не обратит внимания на вытащенную вещь", объясняет Руслан Болгов.

Уберечь свои вещи можно, говорит эксперт. Главное – не терять бдительность.

"Если вы на остановке или в метро – присядьте в уголочек, тогда ваш рюкзак – в безопасности по одной причине – к вам никто сзади не подойдет. Но если нет такой остановки, если нет такого места в маршрутке, то обязательно надо снять рюкзак и перевесить его спереди, чтобы контролировать", – говорит эксперт.

А вот ценности лучше класть во внутренние карманы, чтобы воры не смогли до них добраться, советует Руслан Болгов.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в столичной маршрутке пассажиры поймали вора, укравшего сумку у водителя.

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Также мы рассказывали, что в Сумской области копы "накрыли" банду воров, которые проникали ночью в купе.

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