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Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)

7 июня, 16:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Девочке продолжают поступать угрозы от "друзей"

В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга. Знакомые подростки публично унизили девочку, снимали все на телефоны, а после выложили видео в Сеть.

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Об этом сообщает мама ребенка Дарья Судакова на своей странице в Facebook.

Ее дочь Катя поехала гулять с друзьями на Почтовую площадь. Там ей разбили яйца об голову и публично обидели.

"Ее семь раз ударили по голове и, к счастью, она смогла добраться домой и лечь спать. Позже я получила несколько видео от своего старшего сына, которые начали рассылать по разным каналам, хвалясь публичным буллингом и нападением", – пишет Дарья Судакова.

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Как оказалось, шестеро подростков договорились заранее, купили яйца, позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали телефон, начали унижать и нападать, параллельно снимая все на свои телефоны.

"Видео закинули позже в каналы Телеграма и Инстаграма. У Кати зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мы подали заявление в Подольское районное управление полиции и готовы стоять за свою безопасность и дальше", – добавляет мама Кати.

Фото: Дарья Судакова/Facebook

Фото: Дарья Судакова/Facebook

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Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга. Фото: коллаж "Сегодня"

По ее словам, сейчас с Катей работает психолог и она восстанавливается в домашнем режиме. А на подростков написали заявление в полицию.

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Однако, Кате продолжают поступать угрозы.

"Чего я хочу? Хочу безопасности для своей дочери. Я хочу справедливости в правовом поле, публичных извинений от каждого участника, даже тех, кто просто смотрел, а также моральной компенсации", – пишет Судакова.

Ранее мы писали, что в Херсонской области ученицу колледжа обвинили в буллинге учителей.

Напомним, на Львовщине суд оштрафовал директора школы за буллинг над учениками.

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