Россияне обстреляли британских журналистов под Киевом – видео

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины и всех мирных людей

Журналисты Sky News попали под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом российские военные открыли огонь по британским журналистам Sky News.

Видео обстрела опубликовали в Telegram-канале "Украина Новости".

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Россияне обстреливают всех. Теперь под пули оккупантов попали британские журналисты.

Оккупанты пытаются запугать одесские СМИ

Россияне угрожают редакциям одесских СМИ, которые пишут о вторжении РФ в Украину и описывают реальную ситуацию в регионе. На электронные почты им приходят письма с требованием отказаться от "любой антироссийской деятельности".

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Письмо назвали "Ваш шанс спастить". Отправитель заявил, что издание показало себя с "худшей стороны за время украинской оккупации города". Автор предложил поставить пророссийский баннер на сайт и отказаться от любой "антироссийской деятельности" – это якобы последний шанс избежать "наказания".

Одесские журналисты заверили, что становиться на сторону оккупантов не собираются, а данные об этом уже передали киберполиции и СБУ.

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