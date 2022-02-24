Сбили три вертолета. В Гостомеле идут ожесточенные бои

Воины Нацгвардии были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался десант боевиков

Под Киевом атакуют войска РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику в Гостомеле. Нанесли удар по аэропорту.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

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"Гвардейцы сбили три вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты", – пишут в Сети.

По информации, воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался вражеский десант. Бригада перегруппировалась.

"Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", – добавляют в министерстве.

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Диверсанты РФ могут быть на улицах городов Украины

Полиция призывает украинцев сообщать обо всех подозрительных людях, которых замечают на улицах. Как предупреждает Нацполиция, диверсанты могут быть повсюду.

"Особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде. Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять особое внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", – говорится в сообщении полиции.

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