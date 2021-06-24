Семья теперь на контроле: в Киеве трехлетний малыш выбрасывал вещи из окна высотки (видео)

Слева та самая высотка, справа - прохожая. Фото: коллаж "Сегодня"

Необычное ЧП произошло сегодня на Троещине в Киеве. С балкона верхнего этажа высотного дома по улице Каштановой, 15-а, прямо на дорогу падали детские игрушки и другие вещи. Как сообщает корреспондент "Сегодня", прохожие насобирали их целый мешок.

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Проходящим под домом людям приходилось увертываться от падающих погремушек, машинок и мячиков. Игрушкопад не прекращался длительное время.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Деснянского района, вещи из квартиры выбрасывал трехлетний ребенок. Благо, что сам малыш остался в квартире и не выпал из открытого окна.

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"На место ЧП выезжали сотрудники ювенальной превенции. Установлено, что, когда мама и бабушка ребенка спали, трехлетний малыш выбрасывал вещи из окна. На мать ребенка был составлен административный протокол, а на место вызвали представителей службы по делам детей, чтобы они отреагировали на данный инцидент", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции.

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Там добавляют, что данная семья теперь на контроле ответственных служб.

Ранее мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

Напомним, что в селе Кийлов Бориспольского района 10-летняя девочка и четырехлетний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, а мальчик доставлен в больницу без сознания. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, дети сначала пытались спасаться самостоятельно.