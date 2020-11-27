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Спасатели предупредили взрыв: в Киеве горел дом в Соломенском районе (фото)

27 ноября, 12:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

38 спасателей тушили частную усадьбу

В Киеве 27 ноября произошел пожар в частном доме на улице Пржевальского, что в Соломенском районе.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

На территории частной усадьбы горела крыша 3-этажного жилого дома.

"Во время тушения пожара было вынесено четыре газовых баллона, чем предупрежден возможный взрыв. Существовала угроза распространения на рядом расположенные здания", – говорится в сообщении.

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На месте было задействовано 10 единиц специальной пожарно-спасательной техники, а также 38 человек личного состава.

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Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к масштабному пожару в Луганской области. По данным следствия, одной из главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива.

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Киев спасатели пожар ГСЧС Соломенский район

Источник: Сегодня

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