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"Средства нужны для спасения человека". В Киеве будут судить уборщика, который украл более полумиллиона гривен

23 февраля, 15:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Около года злоумышленник работал в квартире потерпевшей по хозяйству

В Киеве будут судить уборщика, который похитил более полумиллиона гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Происшествие произошло в конце прошлого года. Около года злоумышленник работал в квартире потерпевшей по хозяйству.

Мужчина нашел в квартире потерпевшей крупную сумму денег и украл их. Чтобы ввести женщину в заблуждение, он написал записку, что средства нужны для спасения человека и он вернет их через несколько лет.

"В день совершения преступления мужчина во время уборки нашел в ящике пятнадцать тысяч долларов США и три тысячи евро. Написал владелице квартиры записку, якобы средства нужны для спасения знакомого человека, и он берет их в долг на несколько лет. После чего правонарушитель покинул помещение", – говорит следователь Голосеевского управления полиции Ярослав Колодяжный.

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Полицейские нашли злоумышленника – в арендованной квартире на Киевщине, которую фигурант снял на чужие документы.

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"Во время неотложного обыска в этой квартире мы обнаружили и изъяли черновые записи фигуранта, мобильные телефоны, сим карты, средства в размере 2650 евро и 8930 долларов США. Другие похищенные деньги он потратил на собственные нужды", – добавил следователь.

Экспертиза подтвердила, что записку потерпевшей писал ее рабочий – ранее не судимый 48-летний уроженец Запорожской области. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

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Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева мошенник позвонил пенсионерке от имени дочери, которая якобы попала в аварию, и украл у нее деньги.

Также мы сообщали, что винницкие полицейские разоблачили осужденного, который из тюремной камеры обманывал людейпо всей Украине.

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деньги Киев украл похитил Полиция Киева

Источник: Сегодня

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