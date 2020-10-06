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Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области

6 октября, 11:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Погибли двое пилотов

По факту падения самолета в Киевской области полиция открыла производство.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

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Пилот авиационно-технического клуба управлял дельтапланом, не смог справиться с управлением и упал.

"Погибли двое пилотов (55 и 46 лет), их тела направлены на судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти", – говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

Напомним, вчера вечером, 5 октября, на поле неподалеку села Победа Барышевского района Киевской области упал мотодельтаплан.

Ранее возле села Наливайковка в поле упал легкомоторный двухместный самолет аэроклуба "Аэропракт".

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Киев дело полиция дельтаплан

Источник: Сегодня

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