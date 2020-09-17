Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)

Нестора Шуфрича-младшего уже наказывали за сбитого пешехода

Сын народного депутата Нестора Шуфрича, Нестор Шуфрич-младший, который в 2017 году сбил человека, снова попал в аварию.

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Как сообщают Вартові.Еспресо, столкновение произошло на перекрестке улиц Липской и Институтской в центре Киева.

Автомобиль Sang Yong, ехавший с улицы Липской, не пропустил на перекрестке автомобиль Mercedes, за рулем которого был Шуфрич.



Фото с места ДТП. Вартові.Еспресо

В результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших.

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Фото с места ДТП. Вартові.Еспресо

Источники сайта "Сегодня" в полиции подтвердили факт происшествия с сыном народного депутата. По предварительным данным стражей порядка, Шуфрич допустил превышение скорости. Больше подробностей копы пока сообщать не стали.

Напомним, в 2017 году мы сообщали, что суд вынес приговор Шуфричу-младшему, который сбил пешехода в столице, – ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

Инцидент произошел 26 августа, когда сын Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Шуфричу-младшему. А 30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства отца.

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