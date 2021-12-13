Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Товара на 2 млн гривен! В Киеве СБУ накрыла крупный канал контрабанды (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 11:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Организовал нелегальный бизнес гражданин РФ, который живет в Украине
В столице разоблачили схему по нелегальной продаже сигарет
В столице разоблачили схему по нелегальной продаже сигарет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве СБУ разоблачила схему нелегальной продажи сигарет из РФ и Беларуси с миллионными оборотами. Ежемесячный оборот от продажи контрабандных сигарет – почти 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Реклама

Организовал нелегальные поставки и сбыт сигарет гражданин РФ, проживающий в Украине. Вместе со своими сообщниками – уроженцами Армении, злоумышленник организовал "бизнес" по ввозу контрафакта в Украину и его сбыту в столице.

Организовал нелегальные поставки и сбыт сигарет гражданин РФ
Организовал нелегальные поставки и сбыт сигарет гражданин РФ / Фото: СБУ

"Завозили товар из соседних стран автомобильным транспортом, а в качестве складских помещений использовали собственные помещения и подвальные помещения. Для этого дельцы даже оборудовали в полу собственных квартир специальные тайники. Для защиты нелегального бизнеса злоумышленники создали службу охраны. В ее обязанности входило "мониторить ситуацию" в местах сбыта контрафакта и вокруг них и уведомлять организатора об опасности или присутствии правоохранителей", – говорится в сообщении.

Реклама

Для защиты нелегального бизнеса злоумышленники создали службу охраны
Для защиты нелегального бизнеса злоумышленники создали службу охраны / Фото: СБУ

Что изъяли

Во время обысков изъяли:

  • 130 коробов табачной продукции в т.ч. без акцизов, ориентировочная стоимость которых составляет 2,3 млн. гривен;
  • "теневую бухгалтерию" с указанием адресов снабжения товара;
  • мобильные телефоны, планшеты и электронные носители с поличным.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 4 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 693

заболело за неделю в Киeвe

-13%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять