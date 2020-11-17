Слезоточивый газ и задержания: возле ВР на митинге предпринимателей произошли стычки с полицией (видео)

В Киеве 17 ноября проходит протест предпринимателей у здания Верховной Рады – митингующие прорвали оборону полиции.
Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас" в Telegram.
По информации, столкновения между предпринимателями и полицией продолжаются и сейчас.
Однако какой-то части предпринимателей удалось войти в ВР для общения с нардепами.
Полиция применила слезоточивый газ, людей задерживают.
Ранее мы писали, что утром сегодня, 17 ноября, в правительственном квартале предприниматели перекрыли улицу Михаила Грушевского.
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