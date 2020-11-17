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Слезоточивый газ и задержания: возле ВР на митинге предпринимателей произошли стычки с полицией (видео)

17 ноября, 16:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полиция применила слезоточивый газ

В Киеве 17 ноября проходит протест предпринимателей у здания Верховной Рады – митингующие прорвали оборону полиции.

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Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас" в Telegram.

По информации, столкновения между предпринимателями и полицией продолжаются и сейчас.

Однако какой-то части предпринимателей удалось войти в ВР для общения с нардепами.

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Полиция применила слезоточивый газ, людей задерживают.

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Ранее мы писали, что утром сегодня, 17 ноября, в правительственном квартале предприниматели перекрыли улицу Михаила Грушевского.

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Верховная Рада протест предприниматели

Источник: Сегодня

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