Убийство ребенка в Переяславе: генпрокурор рассказала о деталях судебного заседания

Слушания по этому резонансному делу назначены на три дня подряд

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, которое произошло в Переяслав-Хмельницком в 2019 году, продолжают расследовать.

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, 18, 19 и 20 ноября состоятся судебные заседания.

Она отметила, что сегодня в Переяслав-Хмельницком горрайонном суде началось очередное заседание, где будут исследоваться письменные доказательства.

"Дело о гибели 5-летнего малыша от пули во время полицейских развлечений с оружием скоро год как пошло в суд. За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз", – добавила генпрокурор.

Она напомнила, что в начале 2020 года, еще будучи врио директора ГБР, встречалась с бабушкой Кирилла.

"Уже в Офисе генпрокурора держу на контроле публичное обвинение по этому делу. Обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток постановлением суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери", – отметила Венидиктова.

Генпрокурор надеется, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи навеселе, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Ранее сообщалось, что они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

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