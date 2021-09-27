Удар в спину: под Киевом задержали мужчину за покушение на убийство

Злоумышленнику грозит пятнадцать лет тюрьмы – возбуждено дело

Полиция задержала местного жителя за преступление / Фото: Нацполиция

В Вышгороде в местную больницу доставили мужчину с ножевыми ранениями. Как оказалось, его ранил соперник.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

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"Злоумышленник пришел к своей бывшей жене чтобы увидеться с их общим ребенком. В доме также находился новый сожитель женщины. Впоследствии, между мужчинами на почве постоянных неприязненных отношений возник словесный конфликт, который перерос в драку. 33-летний злоумышленник находясь в состоянии алкогольного опьянения ухватился за нож, который он принес с собой и нанес своему оппоненту колото-резаные раны нижней трети левой лопатки и задней поверхности шеи", – говорится в сообщении.

Мужчине нанесли достаточно серьезные ранения / Фото: Нацполиция

38-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где его прооперировали.

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А полиция задержала местного жителя Вышгорода в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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