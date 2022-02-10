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Ударил два раза ножом: в Киеве мужчина из-за ревности чуть не убил жену

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 февраля, 22:45
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Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы
После преступления мужчина скрывался у друга/Фото: полиция Киева, коллаж: "Сегодня"
После преступления мужчина скрывался у друга/Фото: полиция Киева, коллаж: "Сегодня"

В Киеве мужчина во время конфликта с женщиной из-за ревности ударил ее несколько раз ножом. Женщину госпитализировали.

Об этом сообщает полиция Киева

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Подробности

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о том, что из квартиры на улице Клавдиевской госпитализирована 40-летняя местная жительница с ножевыми ранениями. За указанным адресом немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

По словам следователя Святошинского управления полиции Сергея Свинцицкого, приехав на место инцидента, правоохранители провели первоочередные следственные действия и установили, что к преступлению причастен мужчина потерпевшей.

"Мы выяснили, что накануне между супругами произошла ссора из-за ревности. После того как женщина сообщила, что намерена расстаться с мужчиной, тот схватил нож и дважды ударил им потерпевшую. Согласно справке врачей, женщина получила два проникающих ранения в грудь и спину. Из квартиры следователи изъяли нож, вероятно, со следами крови, который направили на экспертизу", — рассказал следователь Святошинского управления полиции Сергей Свинцицкий.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции и патрульные полицейские менее чем за два часа установили местонахождение злоумышленника. Ранее не судимый 43-летний киевлянин был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины у дома друга, у которого он намеревался скрываться.

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Какое наказание грозит мужчине?

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Мужчине готовятся объявить о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине улучшается криминогенная ситуация, предварительная статистика преступности в 2020 году наиболее низкая за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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