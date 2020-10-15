В Белой Церкви копам сообщили о пъяной водителе: через пару минут она в них врезалась

В результате пострадали три человека

В Киевской области женщина-водитель врезалась в два автомобиля, один из которых – служебное авто патрульных.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Белой Церкви.

Правоохранители рассказали, что на трассе Киев – Одесса они работали на месте ДТП с пострадавшими. Там пешеход попал под колеса Volkswagen Crafter.

Пока патрульные оказывали помощь на вызове, в полицию сообщили о водителе на красном автомобиле Mazda, который на большой скорости создавал аварийные ситуации. Уже через несколько минут этот автомобиль въехал в авто патрульных, после чего – в Volkswagen Crafter.

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В результате ДТП двое патрульных и жена водителя микроавтобуса получили травмы.

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Полицейские заметили у водителя Mazda признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование женщина отказалась.На место происшествия вызвали медиков и следователей.

Напомним, ранее под Киевом фура смяла авто патрульной полиции.

Кроме того, в Харькове в ДТП погиб молодой полицейский. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным Toyota Prius.

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