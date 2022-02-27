Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Буче снаряд попал в жилой дом (обновлено)

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 февраля, 09:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стрельба идет в жилых кварталах Бучи и Ирпеня
Кадры с видео, снятых в Буче
Кадры с видео, снятых в Буче

В соцсетях публикуют видео с горящим после обстрела домом. Сообщается, что это Буча Киевской области.

Обновлено по состоянию на 9:35. Сообщение ГСЧС: в 08:20 в г. Буча на ул. Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.

Реклама

По неподтвержденным данным, бои ведутся в Буче и Ирпене, есть разрушения жилых домов.

Реклама

Политический эксперт Кирилл Сазонов пишет в Facebook, что "через Бучу переезд и мимо заправки КЛО и Жирафа большая колонна техники с боем прорвались в Ирпень. Стрельба и взрывы. Люди в основном в подвалах сидят".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
27 февраля. Элизабет Роузмонд Тейлор. Ровно 90 лет назад в этот день родилась первая актриса, чей гонорар за роль в фильме составил миллион долларов…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять