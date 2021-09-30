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В центре Киева протестуют антивакцинаторы – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 сентября, 14:51
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Колонна из нескольких сотен человек прошла по центру столицы – за порядком следят правоохранители
В столице проходит акция противников вакцинации
В столице проходит акция противников вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева на акцию собрались противники вакцинации от коронавируса. Колонна людей прошла по улице Большой Васильковской.

Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал "Киев Оперативный".

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На записи видно, как несколько сотен человек идут по проезжей части. Впереди колонны едет авто с колонками и, видимо, организаторами марша, а также автомобиль правоохранителей. С собой участники акции несут флаги.

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"Просыпайся, ты свободный человек. Возвращайся к нормальной жизни", – скандируют организаторы в громкоговоритель.

Пока неизвестно, чего именно требуют участники марша.

Как защититься от ковида?

Несмотря на то, что не все люди согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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