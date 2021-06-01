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В Киеве блогеры устроили погром в гостиничном номере – выселялись уже в наручниках (видео)

1 июня, 09:48

Виталий Семченко Виталий Семченко

В апартаментах разбиты кровать и телевизор, стены разрисованы маркером, пол залит водой и спиртными напитками

В Киеве блогеры устроили погром в гостиничном номере. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве блогеры устроили погром в гостиничном номере. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве блогер устроила погром в гостиничном номере. В Instagram девушка популярна под ником ttiisshhiinnaa. Там у нее есть почти 75 тыс. подписчиков.

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Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

В апартаментах разбиты кровать и телевизор, стены разрисованы маркером, пол залит водой и спиртными напитками.

На беспредел отреагировала охрана и полиция. Судя по видео, девушка и ее молодой человек пьяны, они возмущаются, что к ним в номер пришли правоохранители. Блогер уверяет, что к погрому она не имеет отношения, поэтому претензий к ней и ее парню не должно быть.

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В итоге правоохранители задержали молодого человека девушки. А ее саму, хоть и без наручников, также увезли в райотдел.

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Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

Видео: Telegram

Напомним, ранее в Харькове задержали ютубера Дениса Галагурю, который создал блог "Мистер Хам". Он снимал видео с нецензурными ругательствами на патрульных, но последняя съемка пошла не по плану – его остановили уже спецназовцы.

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