В Киеве будут судить троих мужчин, стрелявших в полицейских

Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы

В Киеве суд арестовал на два месяца без определения залога троих участников вооруженной группы, которые при задержании стреляли в полицейских.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Так, задержанным инкриминируют покушение на жизнь полицейского и незаконное обращение с оружием.

"Сейчас правоохранители проверяют причастность подозреваемых к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Киева и других регионов Украины и устанавливают их возможных сообщников", – говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, 13 ноября патрульные полицейские остановили на улице Героев Космоса в Киеве автомобиль, в котором находились трое пассажиров. После остановки автомобиля пассажиры выбежали из салона и убежали. Один из них открыл стрельбу в сторону правоохранителей и ранил одного из них.

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Злоумышленниками оказались трое уроженцев Хмельницкой области, которые недавно прибыли в столицу и проживали в арендованной квартире. У них изъяли предметы, похожие на гранаты РГД-5 и Ф-1, предмет, похожий на пистолет Макарова с патронами, наручники, пластиковые хомуты, скотч, комплект профессиональных отмычек, дистанционные рации и другие вещественные доказательства.

Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области мужчина застрелил 16-летнего подростка – брата своей девушки, с которой поссорился накануне.

Напомним, ранее произошла массовая перестрелка в Броварах. Одна из пуль попала в жилой дом.

Видео: Telegram-канал "Это Запорожье"

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