В Киеве горе-мать задушила 2-летнюю дочь – детали трагедии

В Киеве 24-летняя мать жестоко убила своего ребенка. По данному факту полиция начала расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Киева.
Детали трагедии
Как стало известно, 24-летняя женщина, находясь в доме, задушила ремнем для одежды свою двухлетнюю дочь. Прибывшие в квартиру медики констатировали смерть.
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Сейчас начато досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка.
В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 208 КПК Украины. Преступница призналась в содеянном.
На данный момент решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и избрание меры пресечения.
В Киеве мать убила дочь. Фото: городская прокуратура Киева
В Харькове мать убила малыша и прыгнула в окно
В Харькове 36-летняя женщина задушила своего сына и выпрыгнула из окна. Соседи говорят, что это была образцовая семья.
Жительница дома на Академика Павлова рассказала журналистам, что полиция и медики приехали на место происшествия около четырех часов. Мать ребенка выпрыгнула из окна четвертого этажа и сама позвонила в полицию.
"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно и хотели этого ребенка. Это немыслимо!" – сказала соседка из квартиры этажом ниже.
Мальчик ходил в детсад, мать ребенка имеет неизлечимую болезнь, сказала "Суспільному" заместительница харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни. Возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенка задушили", – сказала Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало.
Также известно, что в квартире находился отец женщины 1955 года рождения. Он спал и ничего не слышал. Мужчина узнал про ситуацию, когда в квартиру хотели попасть полицейские.