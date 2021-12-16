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В Киеве горе-мать задушила 2-летнюю дочь – детали трагедии

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 18:05
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В настоящее время женщина задержана. Преступница призналась в содеянном
В столице мать убила собственного ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице мать убила собственного ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 24-летняя мать жестоко убила своего ребенка. По данному факту полиция начала расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Киева.

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Детали трагедии

Как стало известно, 24-летняя женщина, находясь в доме, задушила ремнем для одежды свою двухлетнюю дочь. Прибывшие в квартиру медики констатировали смерть.

Сейчас начато досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка.

В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 208 КПК Украины. Преступница призналась в содеянном.

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На данный момент решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и избрание меры пресечения.

В Киеве мать убила дочь. Фото: городская прокуратура Киева

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В Харькове мать убила малыша и прыгнула в окно

В Харькове 36-летняя женщина задушила своего сына и выпрыгнула из окна. Соседи говорят, что это была образцовая семья.

Жительница дома на Академика Павлова рассказала журналистам, что полиция и медики приехали на место происшествия около четырех часов. Мать ребенка выпрыгнула из окна четвертого этажа и сама позвонила в полицию.

"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно и хотели этого ребенка. Это немыслимо!" – сказала соседка из квартиры этажом ниже.

Мальчик ходил в детсад, мать ребенка имеет неизлечимую болезнь, сказала "Суспільному" заместительница харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни. Возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенка задушили", – сказала Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало.

Также известно, что в квартире находился отец женщины 1955 года рождения. Он спал и ничего не слышал. Мужчина узнал про ситуацию, когда в квартиру хотели попасть полицейские.

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