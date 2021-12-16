У Києві горе-мати задушила 2-річну доньку – деталі трагедії

У Києві 24-річна мати жорстоко убила свою дитину. За цим фактом поліція розпочала розслідування.
Про це повідомили у пресслужбі міської прокуратури Києва.
Деталі трагедії
Як стало відомо, 24-річна жінка, перебуваючи у будинку, задушила ременем для одягу свою дворічну доньку. Медики, що прибули до квартири, констатували смерть.
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Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вбивства матір'ю своєї дитини.
Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Злочинниця зізналася у скоєному.
Нині вирішується питання стосовно повідомлення затриманій про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та обрання запобіжного заходу.
У Києві мати вбила доньку. Фото: міська прокуратура Києва
У Харкові мати вбила малюка та стрибнула у вікно
У Харкові 36-річна жінка задушила свого сина і вистрибнула з вікна. Сусіди кажуть, що то була зразкова сім'я.
Мешканка будинку на Академіка Павлова розповіла журналістам, що поліція та медики приїхали на місце події близько четвертої години. Мати дитини вистрибнула з вікна четвертого поверху та сама зателефонувала до поліції.
"Зразкові батьки, зразкова пара. Вона народила пізно і хотіли цю дитину. Це немислимо!" – сказала сусідка з квартири поверхом нижче.
Хлопчик ходив до дитсадка, мати дитини має невиліковну хворобу, сказала "Суспільному" заступниця харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
"На жаль, мати нездорова, приймала препарати через невиліковну хворобу. Можливо, із цим щось пов'язано. Вона жива, у реанімації, стан тяжкий. Поки що немає іншої інформації, крім того, що дитину задушили", – сказала Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, жодних скарг на сім'ю не надходило.
Також відомо, що у квартирі перебував батько жінки 1955 року народження. Він спав і нічого не чув. Чоловік дізнався про ситуацію, коли у квартиру хотіли потрапити поліцейські.