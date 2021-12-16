У Києві горе-мати задушила 2-річну доньку – деталі трагедії

Наразі жінку затримано. Злочинниця зізналася у скоєному

У столиці мати вбила власну дитину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 24-річна мати жорстоко убила свою дитину. За цим фактом поліція розпочала розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі міської прокуратури Києва.

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Деталі трагедії

Як стало відомо, 24-річна жінка, перебуваючи у будинку, задушила ременем для одягу свою дворічну доньку. Медики, що прибули до квартири, констатували смерть.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вбивства матір'ю своєї дитини.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Злочинниця зізналася у скоєному.

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Нині вирішується питання стосовно повідомлення затриманій про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та обрання запобіжного заходу.

У Києві мати вбила доньку. Фото: міська прокуратура Києва

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У Харкові мати вбила малюка та стрибнула у вікно

У Харкові 36-річна жінка задушила свого сина і вистрибнула з вікна. Сусіди кажуть, що то була зразкова сім'я.

Мешканка будинку на Академіка Павлова розповіла журналістам, що поліція та медики приїхали на місце події близько четвертої години. Мати дитини вистрибнула з вікна четвертого поверху та сама зателефонувала до поліції.