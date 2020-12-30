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В Киеве горел строительный кран (видео)

30 декабря, 14:47

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Во время пожара пострадал мужчина

В Киеве загорелся строительный кран на улице Вискозной, недалеко от завода "Радикал". Как сообщили сайту "Сегодня" пожар уже потушили.

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От огня пострадал крановщик, у него незначительные ожоги. От госпитализации он отказался.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

Причины возгорания пока неизвестны.

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Напомним, ранее в Хмельницком загорелась четырехэтажное здание торгового центра. От дыма и огня спасались кто как мог. Пожарные ставили лестницы, чтобы эвакуировать погорельцев.

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Кроме того, в Кировоградской области огонь уничтожил жилье многодетной семьи. В пожаре пострадали трое детей: 6-летний мальчик и девочки – 8 и 10 лет, а также их мама.

А на Софийской площади в Киеве загорелась новогодняя инсталляция – смотрите видео:

Как тушили главную елку страны

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Киев кран пожар

Источник: Сегодня

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