В Киеве горел строительный кран (видео)

Во время пожара пострадал мужчина

В Киеве загорелся строительный кран на улице Вискозной, недалеко от завода "Радикал". Как сообщили сайту "Сегодня" пожар уже потушили.

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От огня пострадал крановщик, у него незначительные ожоги. От госпитализации он отказался.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, ранее в Хмельницком загорелась четырехэтажное здание торгового центра. От дыма и огня спасались кто как мог. Пожарные ставили лестницы, чтобы эвакуировать погорельцев.

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Кроме того, в Кировоградской области огонь уничтожил жилье многодетной семьи. В пожаре пострадали трое детей: 6-летний мальчик и девочки – 8 и 10 лет, а также их мама.

А на Софийской площади в Киеве загорелась новогодняя инсталляция – смотрите видео:

Как тушили главную елку страны

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