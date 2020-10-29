В Киеве из-за ДТП остановилось движение трамваев: какие маршруты

Сегодня, 29 октября, на улице Дегтяревской в Киеве произошло ДТП, в результате движение трамвайной линии заблокировано.
Видео с места происшествия появилось в Telegram Киев Оперативный.
"Друзья, кто может объяснить, как произошло это ДТП?", – пишут в Сети.
По информации "Киевпастранс", движение трамваев заблокировано.
"Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Дегтяревская, 3 в обоих направлениях по причине ДТП между частными авто. На место вызвана полиция", – говорится в сообщении.
Напомним, что в марте в ДТП под Киевом разбился украинский спортсмен. Односельчане собирали на операцию. Руслан Дмитренко попал в аварию в Бориспольском районе и получил многочисленные переломы.
А после ужасной аварии и множества операций украинец стал призером Европы. Титулованный ходок как раз начинал восстанавливаться после ДТП.
Смотрите видео – вчера автобус выехал на тротуар, погиб мужчина:
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