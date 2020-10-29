В Киеве из-за ДТП остановилось движение трамваев: какие маршруты

Сегодня, 29 октября, на улице Дегтяревской в Киеве произошло ДТП, в результате движение трамвайной линии заблокировано.

Реклама

Видео с места происшествия появилось в Telegram Киев Оперативный.

"Друзья, кто может объяснить, как произошло это ДТП?", – пишут в Сети.

По информации "Киевпастранс", движение трамваев заблокировано.

"Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Дегтяревская, 3 в обоих направлениях по причине ДТП между частными авто. На место вызвана полиция", – говорится в сообщении.

В тренде Виталий Кличко побеждает на выборах в мэры Киева – экзитпол

Реклама

Напомним, что в марте в ДТП под Киевом разбился украинский спортсмен. Односельчане собирали на операцию. Руслан Дмитренко попал в аварию в Бориспольском районе и получил многочисленные переломы.

А после ужасной аварии и множества операций украинец стал призером Европы. Титулованный ходок как раз начинал восстанавливаться после ДТП.

Смотрите видео – вчера автобус выехал на тротуар, погиб мужчина:

Автобус выехал на тротуар на Выдубичах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама